Kobe Bryant’ın ölümünün ardından 3 yıl geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın ölümünün üstünden 3 yıl geçti.

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Spor dünyası, 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın yanı sıra 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020’deki helikopter kazasını unutamadı.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008’de normal sezonun, 2009 ve 2010’da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Kobe Bryant’ın ölümü, basketbolseverleri yasa boğdu.

Dünyanın dört bir yanındaki basketbol sahalarına, sokak duvarlarına Bryant’ın veya onunla özdeşleşen 8 ve 24 sayılarının resimleri yapıldı.

24 AĞUSTOS KOBE BRYANT GÜNÜ

220’si play-off’larda olmak üzere NBA’de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers’ın salonu Staples Center’ın kirişlerine asılan Bryant, NBA’de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Los Angeles kenti, tamamı Los Angeles Lakers’ta geçen 20 yıllık NBA kariyerine 2015-2016 sezonu sonunda nokta koyan Kobe Bryant’ı unutmadı. Belediye, 2016 yazında yıldız basketbolcuyu onurlandırmak için 24 Ağustos’un “Kobe Bryant Günü” olmasına karar verdi.

Kobe için yapılacak organizasyonun tarihi, oyuncunun kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formalardan dolayı “24.08” olarak belirlendi.

HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bryant’ın kurduğu Mamba Spor Akademisindeki basketbol maçına gitmek üzere havalanan helikopter, Calabasas kentinde kaza geçirmişti. Kazayla ilgili inceleme sonucu Ara Zobayan pilotajındaki helikopterin, yoğun sisin etkisiyle kontrolden çıktığı tespit edilmişti.

“Kara Mamba” lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James’in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından “Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum.” yorumunu yapmıştı.

Vanessa Laine ile 2001’de evlenen ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019’un haziran ayında yaşamıştı.

İTALYA’DA BÜYÜDÜ

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80’li ve 90’lı yıllara damga vuran, 6 şampiyonluğu bulunan “Majesteleri” lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978’de ABD’nin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa’da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya’nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya’ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD’ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991’de ülkesine döndü.

Philadelphia’daki Lower Merion Lisesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe’nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.

TARİHE GEÇTİ

Koç Phil Jackson’ın takımdan ayrılması ve O’Neal’ın Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant karşılığında Miami Heat’e takas edildiği 2004-2005 sezonu, O’Neal olmadan neler yapabileceği merakla beklenen Bryant için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Lakers, Bryant’ın 27,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda play-off’lara gidemedi.

Phil Jackson ile Kobe Bryant’ın yolları, 2005-2006’da bir kez daha kesişti. Jackson yönetiminde sezona muhteşem bir giriş yapan Bryant, aralık ayında Dallas Mavericks potasına 3 çeyrekte 62 sayı gönderdi.

Basketbolseverler, 22 Ocak 2006’da Lakers’ın Toronto Raptors’ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962’de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain’den sonra “bir maçta 2. en fazla sayı atan NBA oyuncusu” oldu, 71 sayıyla Elgin Baylor’a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi. Kobe, Lakers’ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35,4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.

Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü “Kara Mamba” lakabı takılan Bryant, 2006-2007 sezonunda skorer oyununu farklı bir boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain’den sonra “50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2. NBA oyuncusu” olarak tarihe adını yazdırdı. Lakers, Bryant’ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı.

ŞAMPİYONLUK YILLARINA DÖNÜŞ

Lakers, İspanyol pivot Pau Gasol’ün yıl ortasında takıma katıldığı 2007-2008 sezonunda yeniden şampiyon takım havasına girdi. Lakers, Bryant’ın 28,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği sezonda NBA finaline çıktı. Fakat Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo’yu kadrosunda barındıran Boston Celtics’e 4-2 ile boyun eğdi.

Kobe, O’Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-2009 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu’nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic’i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA’in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP’si seçildi.

Lakers, 2009-2010 sezonunda 2 yıl önce finali kaybettiği Celtics’ten 4-3’lük skorla rövanşı aldı. Art arda final serisinin MVP’si seçilen Bryant böylece 5. şampiyonluk yüzüğünü taktı ve kendisinden şüphe edenlere en güzel cevabı verdi.

60 SAYIYLA VEDA ETTİ

Kobe, parkeye son kez adım attığı 13 Nisan 2016’da da sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bryant, Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları karşılaşmada 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine son verdi.

Staples Center’da seyircisi önünde çıktığı kariyerinin son maçında 60 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen basketbolcu, sahada kaldığı 42 dakika boyunca 50 şut girişiminde bulunarak bu alanda kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Kariyerinin 5. en yüksek skorlu maçını oynayan 37 yaşındaki Bryant, 60 sayı barajını aşan en yaşlı NBA oyuncusu olarak tarihteki yerini aldı. (AA)

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