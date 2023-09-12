Koke: ‘Her an öldürülebilirim ama korkmuyorum!’

Koke, futbolda kazandığından daha fazla uyuşturucu kaçakçılığından para kazandığını söyledi. Hapishane anılarından bahsederken, Fransa'da uyuşturucu kaçakçılığı yüzünden çok çabuk öldürülebileceğini itiraf etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rayo ve Malaga’nın eski oyuncusu Koke, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapis yattıktan sonra Canal Plus France’ın Canal Football Club programına konuştu.

Eski La Liga yıldızı Koke, uyuşturucu kaçakçılığından hapse girdikten sonra her an öldürülebileceğini itiraf etti. Eski Malaga, Marsilya ve Sporting Lizbon forveti, mayıs ayında bir İspanyol mahkemesinden altı yıl hapis cezası aldı.

Koke, başta esrar olmak üzere kokain kaçakçılığı da yapan 30 kişilik bir çeteye liderlik etmekten suçlu bulundu. Gerçek adı Sergio Contreras olan 40 yaşındaki Koke, halihazırda bir süre cezaevinde kaldı. Ancak şu anda Marbella’daki evinde kalmasına izin veriliyor.

“ESCOBAR DEĞİLİM”

Kendisine Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı ‘Pablo Escobar’ lakabı takılan Koke, “Hayat biraz karmaşık. Aptalca şeyler için bedel ödemek zorundasınız. Buna mümkün olduğunca çabuk bir son vermemiz gerekiyor. Malaga’da tüm arkadaşlarımın çocukluk arkadaşı olduğu bir mahalleden geliyorum… Her yerde bağlantılarım var ama! Her yerde bağlantılarım var ama ben Pablo Escobar değilim.” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLDA 1 YILDA KAZANDIĞIM PARAYI…”

Futboldan kazandığından daha fazlasını elde ettiğini söyleyen eski futbolcu, “Uluslararası kaçakçı lafını duyduğunuzda kendi kendinize ‘Ben ne yaptım ki?’ diyorsunuz. Bir futbolcu olarak çok para kazandığınız için şanslısınız. Ben yılda belki bir milyon Euro kazanıyordum. Diğer işlerde, futbolda bir yılda kazanabileceğin parayı iki ayda kazanıyorsun. Ama hayatınızı riske atıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“ÖLDÜRÜLEBİLİRİM AMA KORKMUYORUM”

Koke, hapishane anılarından bahsederken şu sözleri sarf etti:

“Fransa’da bunun için sizi çok çabuk öldürebilirler. Burada hapishanede de öldürebilirler ama ben korkmuyorum. Hapishane aptal insanlar için açık. Hapishaneye geri döneceğim, ne kadar süreceğini bilmiyorum ama 2027’ye kadar cezam var.”

“Herkesi tanıyordum ama futbolcu olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. İspanya’daki hapishanede Marsilya’dan bile çok sayıda Fransız vardı. Bir sürü Olympique Lyon forması gördüm.”