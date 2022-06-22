Kylian Mbappe gerilimi tırmanıyor! Nasser Al-Khelaifi’ye ağır sözler

Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain ile sözleşme imzalamasının ardından La Liga Başkanı Javier Tebas ile Paris Saint Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi arasındaki gerilim tırmanıyor.

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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain’in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile yeni sözleşme imzalaması ortalığı karıştırdı. La Liga Başkanı Javier Tebas’ın, PSG ve Manchester City’nin Finansal Fair Play kurallarını sürekli ihlal ettiklerini öne sürerek UEFA yaptığı şikayet sonrası PSG Nasser Al-Khelaifi’nin yaptığı açıklama ile tırmanın gerilim, doruk noktasına ulaştı.

Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz sezon Real Madrid’in Mbappe için yaptığı teklifi, yıldız futbolcu PSG’de kalmak istediği için reddettiğini İspanyol gazetesi Marca’ya açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunan Javier Tebas, oldukça sert ifadeler kullandı.

“SONRADAN GÖRME, KİBİRLİ VE KÜSTAH”

Javier Tebas, paylaşımında Nasser Al-Khelaifi’nin “Yapabileceğimizi bildiğimiz için yapıyoruz. Diğer ligler, kulüpler veya federasyonlar hakkında konuşmak bizim tarzımız değil. Ders vermiyoruz ve kimsenin ders vermesine izin vermeyeceğiz. onları bize. Projemizi inşa etmeye devam edeceğiz” şeklindeki sözlerini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Al-Khelaifi başka bir seviyede… Hepimizi aptal sanıyor. Yalanlarına kendisi bile inanmıyor. Marca’da sonradan görme, küstah ve kibirli konuşmasıyla ortaya çıkıyor. Kurallar PSG için de geçerli… Hilesiz, sürdürebilir bir futbol için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en @marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de “nuevo rico”. Las normas no existen para el @PSG_inside. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas. https://t.co/EKnlqLKju1 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 22, 2022

Sözleşmesi biten ve Real Madrid’e gideceği konuşulan Mbappe, 21 Mayıs 2022’de PSG ile yeni sözleşme imzalamıştı. 2025 yılına kadar imza atan Mbappe’nin, Fransız ekibinden senelik 100 milyon Euro kazanacağı, ayrıca 300 milyon Euro'luk da bir imza ücreti ödendiği iddia edilmişti.