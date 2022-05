‘Kylian Mbappe PSG ile anlaştı’ iddiasına annesinden yanıt!

2018’den beri Paris Saint Germain forması giyen 23 yaşındaki Kylian Mbappe, 30 Haziran’da serbest kalacak. Fransız deviyle sözleşmesi sona erecek olan Mbappe’nin Real Madrid ile anlaştığı söylenirken, Fransa medyası yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Geçen sezon Real Madrid’in 172 milyon sterlin değerindeki teklifini reddeden PSG, Mbappe’nin bu sezon serbest kalmasını göze aldı. PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino son dönemlerde yaptığı açıklamalarda, Mbappe’nin gelecek sezon kesin olarak takımda kalacağını söylese de, yıldız futbolcu bu yorumlarla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.

Le Parisien’e göre, Mbappe PSG’nin iki yıl için 100 milyon euroluk teklifini kabul etti. Yıldız futbolcu iki yıllık sözleşme için yılda 50 milyon euro kazanacak ve bir yıl da opsiyonu olacak. Haberde, Mbappe’nin menajerinin ve ailesinin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin teklifini kabul ettiği ve Doha’daki kulüp sahipleri ile yapılan anlaşmada sadece formalitelerin kaldığı belirtildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Mbappe’ye yakın kaynakların ‘PSG ile anlaşma’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylediğini yazdı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Romano, Mbappe’nin annesinin açıklamasına yer verdi:

“PSG veya başka bir kulüple prensipte hiçbir anlaşma yok. Kylian’ın geleceğiyle ilgili tartışmalar, tüm taraflar açısından en iyi seçimi yapmasına izin vermek için büyük bir şeffaflık içinde devam ediyor.”

