Kyrie Irving’in aşıdan kaybı 15 milyon dolar

Brooklyn Nets'te forma giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, aşı olmayı reddetmesi nedeniyle 15 milyon dolardan olacak.

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NBA’de gündem Brooklyn Nets'in, Kyrie Irving'i Covid-19 aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle kadro dışı bırakması…

New York eyalet yasaları nedeniyle kapalı alandaki etkinliklere katılmak için zorunlu tutulan Covid-19 aşısını olmayı kabul etmeyen 29 yaşındaki yıldız basketbolcu iç saha maçlarına çıkamayacak. Bu nedenle kadro dışı bırakılan Irving, antrenmanlarını da tek başına sürdürecek ve sadece bu yasağın uygulanmadığı eyaletlerdeki deplasman maçlarında sahaya çıkabilecek.

Yıllık maaşı 33 milyon dolar olan Kyrie Irving'in bu nedenle yaklaşık 15 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacağı ifade edildi.