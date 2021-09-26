Lazio, Roma derbisinde sahadan zaferle ayrıldı: 3-2

İtalya Serie A 6. hafta karşılaşmasında oynanan Roma derbisini 3-2'lik skorla Lazio kazandı. Ligde iki hafta sonra kazanan Lazio'nun formasını giyen Vedat Muriqi 90. dakikada oyuna girdi.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A 6. haftasında Roma’yı konuk eden Lazio, derbi mücadelesini 3-2’lik galibiyetle tamamlayarak iki hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Mücadelenin 10. dakikasında Sergej Milinkovic Savic’in golüyle öne geçen Lazio, 19. dakikada Pedro ile skoru 2-0’a getirdi. Üst üste gelen gollere rağmen oyundan kopmayan Roma, 41’de Roger Ibanez’in attığı golle soyunma odasına 2-1 geride girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Lazio olurken, 63’te Felipe Anderson durumu 3-1’e taşıdı. Dakikalar 69’u gösterirken Jordan Veretout’un penaltı golüyle durumu 3-2 yapan Roma, buna rağmen kalan dakikalarda beraberlik golünü atamayınca Lazio derbiyi kazanan taraf oldu.

Bu skorla ligde iki hafta sonra kazanan Lazio 11 puana ulaşırken, Roma 12 puanda kaldı. Roma, Avrupa Ligi’nde oynayacağı Zorya maçından sonra sahasında Empoli’yi ağırlayacak. Avrupa Ligi’nde Galatasaray’la aynı grupta yer alan Lazio ise, Lokomotiv Moskova karılaşmasının ardından ligde Bologna deplasmanına konuk olacak.