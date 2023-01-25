LeBron James tarihe geçti

Los Angeles Lakers'in, Los Angeles Clippers'a mağlup olduğu maçta LeBron James, NBA tarihinde daha önce hiçbir basketbolcunun başaramadığı bir ilke imza attı.

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Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 7 karşılaşmayla devam edildi.

Los Angeles Lakers’in, Los Angeles Clippers’a 133-115 yenildiği maçta LeBron James, bir ilki başararak NBA tarihine geçti. Yıldız basketbolcu karşılaşmada 46 sayı attı ve dokuz 3 sayılık isabetle kariyerinde bir maçta en fazla 3 sayılık isabet bulmasına rağmen takımına galibiyet getiremedi. LeBron James, NBA tarihinde ligdeki tüm takımlara yani 30 takımın hepsine 40 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.

NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 210 sayıya sahip LeBron James’in, Kareem Abdul-Jabbar’ı geçerek NBA’in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 178 sayı kaldı.

NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA’de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Los Angeles Clippers’ta Paul George 27 sayı, Kawhi Leonard ise 25 sayıyla takımlarının üst üste üçüncü galibiyetine katkıda bulundu.

GALİBİYETİ JOKIC GETİRDİ

Denver Nuggets, Nikola Jokic’in performansının yardımıyla New Orleans Pelicans’ı 99-98 mağlup etti.

Batı Konferansında zirve mücadelesi veren Nuggets, konuk olduğu Pelicans’ı 1 sayı farkla geçtiği maçta all-star Jokic, 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle “triple-double” yaptı.

Denver Nuggets’ta Jamal Murray de galibiyete 25 sayı ile katkı verdi. New Orleans Pelicans’ta ise CJ McCollum’un 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

CEDİ OSMAN SAYI ATAMADI

New York Knicks’in konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 105-103 yendi. Knicks’te Julius Randle, 36 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Cleveland Cavaliers formasıyla 2 dakika 49 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman, sayı katkısı veremedi.

Cavaliers’ta Jarrett Allen ve Donovan Mitchell’in 24’er sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 116-110

Miami Heat-Boston Celtics: 98-95

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 105-103

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 98-99

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 126-127

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 128-97

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 115-133 (AA)