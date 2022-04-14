Leicester City, PSV’yi son 13 dakikada eledi!
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Hollanda ekibi PSV'yi geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıktı.
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali’nde PSV ile Leicester City karşı karşıya geldi. Philips Stadı’nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazanmayı başardı.
İlk maçın 0-0 sona erdiği eşleşmenin ilk golünü 27. dakikada Zahavi kaydetti. Leicester savunmasındaki hatada Götze’nin pasını iyi değerlendiren İsralli golcü, PSV’yi 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıdaki pozisyonları değerlendiremeyen Leicester City, ikinci yarıda açıldı. 77. dakikada James Maddison durumu 1-1’e getirirken, Portekizli sağ bek Pereira 88. dakikada Leicester’a turu getiren golü kaydetti: 2-1.
Geride kalan dakikalarda maçı uzatmaya götürecek golü bulamayan PSV turnuvadan elenirken, Leicester City yarı finale yükseldi.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise yedekler arasında yer aldığı maçta süre bulamadı.