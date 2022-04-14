SPOR
Abone Ol

Leicester City, PSV’yi son 13 dakikada eledi!

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Hollanda ekibi PSV'yi geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Leicester City, PSV’yi son 13 dakikada eledi!

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali’nde PSV ile Leicester City karşı karşıya geldi. Philips Stadı’nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazanmayı başardı.

İlk maçın 0-0 sona erdiği eşleşmenin ilk golünü 27. dakikada Zahavi kaydetti. Leicester savunmasındaki hatada Götze’nin pasını iyi değerlendiren İsralli golcü, PSV’yi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıdaki pozisyonları değerlendiremeyen Leicester City, ikinci yarıda açıldı. 77. dakikada James Maddison durumu 1-1’e getirirken, Portekizli sağ bek Pereira 88. dakikada Leicester’a turu getiren golü kaydetti: 2-1.

Geride kalan dakikalarda maçı uzatmaya götürecek golü bulamayan PSV turnuvadan elenirken, Leicester City yarı finale yükseldi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise yedekler arasında yer aldığı maçta süre bulamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig, Merih Demiral'ın takımı Atalanta'yı eledi İlginizi Çekebilir UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig, Merih Demiral'ın takımı Atalanta'yı eledi