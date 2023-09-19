Leipzig, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı
RB Leipzig, Young Boys'u deplasmanda 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Young Boys ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Wankdorf Stadı’nda oynanan mücadeleyi Alman temsilcisi 3-1 kazanmayı başardı.
3. dakikada Simakan ile 1-0 öne geçen Leipzig’e Young Boys 33’te Meschack ile cevap verdi: 1-1. 73. dakikada Schlager’in attığı golle yeniden öne geçen Leipzig, 90+2’de Sesko’nun kaydettiği golle maça noktayı koydu: 3-1.
Bu sonucun ardından Leipzig, Manchester City ile Kızılyıldız’ın da yer aldığı gruba 3 puanla başladı.
Young Boys grubun 2. haftasında 4 Ekim’de Kızılyıldız deplasmanına çıkacak. Leipzig de aynı gün Manchester City’yi konuk edecek.