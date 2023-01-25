Leipzig Schalke 04 deplasmanında gol oldu yağdı
Deplasmanda lig sonuncusu Schalke 04 ile karşı karşıya gelen Leipzig, rakibini tarihi bir farkla yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Schalke 04'ü 6-1 mağlup etti.
Leipzig bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Schalke 04 ise 9 puanla 18. sırada yer aldı.
Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Leipzig'in golleri 7. ve 44.. dakikada Andre Siva, 15. dakikada Benjamin Henrichs, 45+2. dakikada Timo Werner, 83. dakikada Dani Olmo ve 89. dakikada Yussuf Poulsen’den geldi. Schalke 04'ün tek golü 56. dakikada Soichiro Kozuki attı.
Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmada Wolfsburg deplasmanda Hertha Berlin'i 5-0 yenerken Hoffenheim-Stuttgart karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. (AA)