SPOR
Abone Ol

Leipzig Schalke 04 deplasmanında gol oldu yağdı

Deplasmanda lig sonuncusu Schalke 04 ile karşı karşıya gelen Leipzig, rakibini tarihi bir farkla yendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Leipzig Schalke 04 deplasmanında gol oldu yağdı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Schalke 04'ü 6-1 mağlup etti.

Leipzig bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Schalke 04 ise 9 puanla 18. sırada yer aldı.

Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Leipzig'in golleri 7. ve 44.. dakikada Andre Siva, 15. dakikada Benjamin Henrichs, 45+2. dakikada Timo Werner, 83. dakikada Dani Olmo ve 89. dakikada Yussuf Poulsen’den geldi. Schalke 04'ün tek golü 56. dakikada Soichiro Kozuki attı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmada Wolfsburg deplasmanda Hertha Berlin'i 5-0 yenerken Hoffenheim-Stuttgart karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. (AA)

Lider Bayern Münih'e evinde çelmeİlginizi ÇekebilirLider Bayern Münih'e evinde çelme
X Reklam