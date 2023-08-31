Leonardo Bonucci, Union Berlin’e transfer oldu!

Juventus'un eski kaptanı Leonardo Bonucci, sürpriz bir kararla Almanya'ya transfer oldu.

Sozcu.com.tr

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Leonardo Bonucci’nin geleceğinde ani bir değişiklik oldu. Şimdiye kadar Juve’nin planlarında yer almayan savunma oyuncusu Union Berlin’in teklifini kabul etmeye karar verdi.

Haftalar süren görüşmelerin ardından Union Berlin, Juventus’un eski kaptanından ‘evet’ cevabını almayı başardı. Bonucci böylece Alman kulübüyle Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya devam edebilecek.

Juventus, saat 15:00’te sağlık kontrolleri ve bir yıllık sözleşmenin imzalanması için Almanya’ya hareket eden Bonucci’yi serbest bırakmaya karar verdi, ancak maaşının ödenmesine büyük ölçüde katkıda bulunacak.

Corriere dello Sport’un haberine göre; 36 yaşındaki Bonucci, Lazio için bu geceye kadar süre belirlemişti, ancak başkent ekibini daha fazla beklememeye karar verdi. Son saatlerde Galatasaray’dan da teklif gelmişti.