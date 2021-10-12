Lewandowski: ‘Pep Guardiola sayesinde futbola farklı bakıyorum’

Gerd Müller'in Bundesliga gol rekorunu (41) kırdı, genç oyuncular için gerçek bir rol model oldu ve Bayern Münih'i onsuz hayal etmek zor: Robert Lewandowski. Polonyalı golcü, verdiği röportajda önemli açıklamalar yaparken eski hocası Pep Guardiola hakkında önemli ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in golcü futbolcusu Robert Lewandowski, ilerleyen yaşına rağmen golleriyle adından söz ettiriyor. Münih ile sözleşmesi 2023’e kadar süren ve 33 yaşında olmasına rağmen piyasa değeri 60 milyon Euro olan Lewandowski, İspanyol gazetesi Marca’ya röportaj verdi. Ballon d’Or’u kazanıp kazanamayacağı sorusunu yanıtlayan Polonyalı golcü, “Bunu kazanma olasılığı benim içim çok şey ifade ediyor. Sadece bu yıl değil, geçmişte de başardıklarımı düşününce gururlanıyorum. Başarılarım bu soruya cevap verebilir, çünkü son iki yıl sadece benim için değil, tüm futbolcular için büyük bir başarı oldu” dedi.

“ONUN SAYESİNDE FUTBOLA FARKLI BAKIYORUM”

Eski teknik direktörü Pep Guardiola’nın üzerindeki etkilere değinen Lewa şu ifadeleri kullandı:

“Bana futbola farklı bir açıdan bakmayı öğretti. Futbolu taktiksel olarak nasıl kullanacağını anlamak. Guardiola ile geçirdiğim zamandan sonra futbol hakkında farklı düşünüyorum. Futbola dışarıdan baktım ve şimdi farklı bir perspektiften görüyorum. Kimin hatalı olduğunu, kimin daha iyisini yapabileceğini ve rakibinizden nasıl bir adım önde olunabileceğini görüyorum. Bana taktikle ilgili çok şey anlattı.”

“ÇÜNKÜ ÇOK İYİSİN…”

“Bana ‘Daha iyi bir forvet olmana yardım edemem çünkü çok iyisin. Ama takımın topu ceza sahasına getirmesi ve senin tam olarak ne yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı bilmeniz konusunda yardımcı olabilirim’ demişti.”

“HAALAND’LA FARKLIYIZ”

“Erling Haaland harika bir oyuncu ama ikimiz farklıyız. Kontratakları seviyor. Çok güçlü bir sol ayağı var. Ben farklı bir adamım.”

Gelecekle ilgili birçok seçeneğim var. 27 yaşımdan beri futboldan sonraki hayatıma hazırlanıyorum. Şimdi antrenör olmak isteyip istemediğimi söyleyemem. Şu anda hayır ama belki kariyerim sona erdikten iki veya üç yıl sonra… Her şeyden önce beni mutlu edecek en iyi seçeneği seçmeye hazırlanıyorum.”