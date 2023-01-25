Lider Bayern Münih’e evinde çelme
Sahasında Köln'ü konuk eden Bundesliga lideri Bayer Münih, bir puanı son dakikada bulduğu golle kurtardı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Köln ile 1-1 berabe kaldı. Lider Bayern Münih Bundesliga'nın 17. haftasında Allianz Arena'da Köln'ü konuk etti.
Köln karşılaşmanın başında 4. dakikada Ellyes Skhiri'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bulduğu çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayan Bayern Münih 90. dakikada Joshua Kimmich’in kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden attığı golle 1-1’lik eşitliği yakaladı. Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Ligdeki son iki maçtan 2 puan alan Bayern Münih 36 puanla liderliğini sürdürdü. Köln ise 21 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. (AA)