Lillard’ın 50 sayısı galibiyete yetmedi
NBA'de Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers'a sahasında mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers’tan Damian Lillard’ın 50 sayı attığı deplasman maçını 119-113 kazandı.
Doğu Konferansı’nın iddialı takımlarından Cavaliers, Batı Konferansı’nda play-off kovalayan Trail Blazers’ı mağlup etti. Cavaliers’ta Donovan Mitchell 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jarrett Allen 24 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Darius Garland 20 sayı, 10 asistle galibiyetin mimarları oldular. Cedi Osman ise 2 sayı attı.
Ev sahibi Trail Blazers’ın all-star oyun kurucusu Lillard, kariyerinde 13. kez 50 sayı barajını geçti. Jerami Grant de 22 sayı kaydetti.
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise takımının sahasında Oklahoma City Thunder’a 133-114 kaybettiği maçı 2 sayıyla tamamladı.
LAKERS 2 UZATMA SONRASI MAĞLUP
Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Misafir ekip Mavericks, normal sürenin 101-101, ilk uzatmanın 108-108 bittiği maçtan 119-115 galip ayrıldı.
Normal süre ve ilk uzatmanın son dakikası içinde attığı 3 sayılık basketlerle Mavericks’in skoru eşitlemesini sağlayan Luka Doncic, 35 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle kariyerinin 56’ncı “triple double”ına imza attı.
Mavericks’te Christian Wood 24 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, 5 blok ve Tim Hardaway 22 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.
Lakers cephesindeyse LeBron James’in 24 sayı, 16 ribaunt, 9 asist ve Russell Westbrook’un 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
CELTICS YİNE KAZANDI
Doğu Konferansı ve ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, konferans 2’ncisi Brooklyn Nets’e konuk olduğu mücadeleyi 109-98 kazandı.
All-star oyuncusu Jaylen Brown’dan yoksun sahaya çıkmasına karşın peş peşe 5. galibiyetine uzanan Celtics’te 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum öne çıktı.
Nets’te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, T.J. Warren da 20 sayıyla mücadele etti.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 114-133
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 108-102
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 124-114
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 98-109
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 113-119
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 115-119 (uzatmada)