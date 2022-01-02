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Lionel Messi coronaya yakalandı

Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin corona virüse yakalandığını duyurdu.

Yayınlanma: 14:40 - 02 Ocak 2022 Güncellenme:
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Lionel Messi coronaya yakalandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), kadrosunda yer alan 4 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala’nın test sonuçları pozitif çıktı.

Coronaya yakalanan isimler Fransa Kupası Son 32 Turu’nda Vannes ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı. Ayrıca yılbaşı tatili için ülkesi Arjantin’e giden Messi’nin Fransa’ya dönüşü de gecikti.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino yaptığı açıklamada, “Messi’nin hafta sonu Lyon maçında oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Testi negatife dönene kadar Fransa’ya gelemez” ifadelerini kullandı.

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