Lionel Messi, Güney Florida’da lüks bir malikane satın alıyor

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Lionel Messi, Inter Miami'ye transferinin ardından Miami'de lüks bir ev satın alıyor. Servet değerindeki malikane, 8 yatak odası, 3 garaj ve bir havuz içeriyor. Mülk, Messi'nin yeni takımının stadyumuna yakın bir konumda bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Lionel Messi, gişe rekorları kıran bir sözleşmenin futbol süperstarını ABD’ye çekmesinin ardından Güney Florida’nın bir banliyösünde yaklaşık 10,8 milyon dolarlık bir malikane satın alıyor.

Kamu kayıtlarına göre satın alma işlemi, Messi’nin yatırımlarını yönetmeye yardımcı olan Alfonso Nebot Armisen ile bağlantılı bir firma tarafından gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre Florida, Fort Lauderdale’deki 975 metrekarelik evde 8 yatak odası, üç arabalık bir garaj ve bir havuz bulunuyor. Mülk daha önce Mayıs 2022’de 9 milyon dolara satılmıştı.

STADA 15 DAKİKA

Malikane, Messi’nin Inter Miami’sinin şu anda oynadığı DRV PNK Stadyumuna (“Drive Pink” olarak telaffuz edilir) arabayla yaklaşık 15 dakika uzaklıkta.

Messi bu yılın başlarında Suudi Arabistan’dan gelen teklifi geri çevirerek ABD futbolu için bir dönüm noktası olan bir anlaşmayla takıma katıldı. Arjantinli süperstar, Inter Miami’yi Lig Kupası’nda zafere taşıyarak, yeni sponsorlar kazandırarak ve maçları dakikalar içinde kapalı gişe oynatarak şimdiden adından söz ettirdi.

Messi’nin Miami bölgesinde, Sunny Isles Beach’te 7,3 milyon dolarlık tam kat bir apartman dairesi de dahil olmak üzere başka evleri de bulunuyor.