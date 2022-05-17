Lionel Messi hissedar olup takımının formasını giyecek

PSG'nin yıldızı Lionel Messi, gözünü MLS'e dikti. Haziran ayında 35 girecek olan Arjantinli efsane, Amerika'da Inter Miami'nin hissedarı olacak ve 2023'te takımın formasını giyecek.

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Fransa Ligue 1 ekibi PSG’de forma giyen Lionel Messi, kulüp sahibi olacak. Messi’nin David Beckham’ın da ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami’nin yüzde 35’lik hissesini alacak.

Güney Amerika’da yayın yapan DirecTV’de çalışan gazeteci ve yorumu Alex Candal’ın iddiasını göre Messi, 2023 yılında Avrupa’dan ayrılacak. Kariyerinin son yıllarını Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirmek isteyen Arjantinli yaşayan efsane, hem kulüp sahibi olacak hem de takımının formasını giyip kulübün bilinirliğini yükseltecek.

PSG ile 2023’te bitecek sözleşmesinin ardından MLS’e gitmeyi planlayan Lionel Messi, daha önce verdiği bir röportajda Amerika’da forma giymeye sıcak baktığını belirtmişti.

David Beckham’ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami’de, Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain de forma giyiyor.

PSG’DE MUTLU DEĞİL

Barcelona’dan ayrılışı olay olan ve maddi konular nedeniyle İspanyol ekibinden kopmak zorunda kalan Messi, gözyaşlarıyla veda ettikten sonra Fransa Ligue 1 ekibi PSG’ye imza attı.

Bu sezon 33 resmi maça çıkıp 11 gol atan Messi, 13 asist yaptı. Favorisi oldukları Ligue 1’i kazanmalarına karşın Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elendikten sonra Neymar ile birlikte PSG taraftarlarının hedefi olan Messi, Barcelona günlerini arattı.

Arjantinli oyuncu hakkında zaman zaman Fransa’ya alışamadığı ve ailesiyle birlikte Paris’te yalnızlık çekip İspanya’yı özledikleri için mutsuz olduğuna dair haberler çıkmıştı.