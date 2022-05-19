Lionel Messi robot kaleciyi geçemedi, dalga konusu oldu

Fransa takımlarından Paris Saint Germain'in Katar ziyareti eğlenceli anlara sahne olurken, Lionel Messi ve kartondan yapılan robot kaleci arasındaki penaltı savaşı gündeme oturdu.

Sozcu.com.tr

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Paris Saint Germain’in 7 kez Ballon d’Or kazanarak rekor kıran yıldızı Lionel Messi, Katar’daki Olimpiyat Müzesi’nde kartondan yapılan robot kaleciye diş geçiremedi.

Kariyeri boyunca 764 gol atana Arjantinli futbolcu, hareketli karton parçası karşısında gol atmayı başaramayınca alay konusu oldu. Mohamad Aldahi’nin Instagram sayfasında paylaşılan görüntülerde, birçok kişi tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Messi’nin, robot bir kaleciyle penaltı atışında kozlarını paylaştığı görülüyor.

Ancak Messi’nin sağ üst köşeye yaptığı vuruş, robot kaleci tarafından sansasyonel şekilde kurtarıldı. Penaltı atışında robot kaleciyi geçemeyen Messi atıştan sonra kahkaha atarken, sosyal medya kullanıcılarının da diline düşmekten kurtulamadı.

34 yaşındaki futbolcu, Katar Olimpiyat Sporları müzesindeki bir etkinlik için PSG kafilesiyle birlikte Katar’daydı. Hayranlarında imza dağıtan Messi, çeşitlik etkinliklere katılarak taraftarlarla bir araya geldi.