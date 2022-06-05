Lionel Messi şov
Hazırlık maçında Estonya ile karşılaşan Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.
Estadio El Sadar’da Arjantin, hazırlık maçında Estonya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla deviren Arjantin’de tüm goller Lionel Messi’den geldi.
Gol perdesini 8. dakikada açan Messi, penaltı vuruşunda ağları havalandırarak Arjantin’i öne geçirdi. Alejandro Gomez’in asistini iyi değerlendiren Messi, attığı golle 45. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 Arjantin’in üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda da Messi şov devam etti. Nahuel Molina’nın asistinde topu ağlara gönderen Messi, 47. dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. 71 ve 76. dakikalarda yeniden sahneye çıkan 34 yaşındaki yıldız, maçın sonucunu belirledi.