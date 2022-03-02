Lionel Messi’nin başı Fransız basınıyla dertte

Sezon başında olaylı şekilde Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, Fransız basını ile uğraşıyor. Hakkındaki sert yorumlara içerleyen Messi'yi, eski takım arkadaşı Cesc Fabregas savundu.

Sozcu.com.tr

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Paris Saint Germain’in forması giyen Lionel Messi, performansı hakkında yapılan eleştirilere kızgın. Le Parisien’de yer alan habere göre; soyunma odasında arkadaşlarıyla dertleşen Messi, Fransız medyasının üzerine geldiğini ve haksız yorumlar yapıldığından şikayet etti.

Barcelona’daki 17 yıllık kariyerine nokta koyarak sezon başında Paris Saint Germain’e transfer olan Messi, imza attığı ilk günden beri çalkantılı bir dönem geçiriyor. Katalan ekibiyle oynadığı 778 maçta 672 gol ve 303 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, PSG formasıyla oynadığı 16 Ligue 1 maçında sadece iki gol atabildi.

34 yaşındaki futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi Son 16 ilk maçında Parc des Princes’te Real Madrid’e karşı bir penaltı kaçırdı ve galibiyet golünü kaydeden takım arkadaşı Kylian Mbappe’nin gölgesinde kaldı. Fransız gazete L’Equipe, maç performansı değerlendirmesinde Messi’ye 10 üzerinden 3 verirken, eski PSG oyuncusu Jerome Rothen de Messi’nin hiçbir şey vadetmediğini söyledi.

FABREGAS MESSI’Yİ SAVUNDU

Sezon öncesi kampa katılamayan Messi, ardından uzun süreli bir sakatlık geçirdi. Bu sezon sadece 23 maça çıkabilen Messi, 7 gol ve 11 asistlik istatistiğine rağmen Fransız medyasının eleştirilerinden kaçamadı.

Arjantinli futbolcunun eski takım arkadaşı Cesc Fabregas, Messi’yi savunan isimler arasında yer aldı. Mundo Deportivo’ya konuşan Fabregas, “Madrid maçında harika olmasa da iyi bir oyun oynadı. Penaltı kaçırdı. Yani? Onu bunun için yargılamak bana saçma geliyor. Futbol çok daha ileri gidiyor. Courtois harika ve yetenekli bir kaleci” ifadelerini kullandı.