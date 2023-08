Lionel Messi’nin gizemli koruması: Yassine Chueko

Lionel Messi Inter Miami’ye transfer olduğunu açıkladığında futbol dünyası çalkalandı. Arjantinli sihirbaz Major League Soccer’a doğru yol alıyor, yeni başlangıçlar ve yüksek maçlar vaat ediyordu. Ancak Messi’nin ayak hareketleri ve golleri sahnenin merkezinde kalmaya devam ederken, bir başka isim daha dikkatleri üzerine çekti: Yassine Chueko.

Chueko bir futbolcu değil, ancak Messi’nin yeni yolculuğu için muhtemelen onun kadar önemli. Daily Mail’in haberine göre, David Beckham, Irak ve Afganistan’da görev yapmış eski bir ABD askeri olan Chueko’yu Messi’nin kişisel koruması olması için bizzat seçti. Bu seçim bir hevesle yapılmadı.

Yassine Chueko sıradan bir koruma değil. MMA geçmişinin yanı sıra tekvando ve boks gibi dövüş sanatları disiplinlerindeki yetkinliğiyle Messi gibi bir süperstar için ideal kalkanı temsil ediyor. Son yıllarda sahaya giren taraftarların artması, Messi’nin ABD’ye geçişiyle ilgili çılgınca heyecanla birleşince, yıldızın gelişi için bu zorunlu bir güvenlik kararı haline geldi.

Chueko’nun işine olan bağlılığının bir örneği Inter Miami’nin Cincinnati’ye karşı oynadığı karşılaşma sırasında viral oldu. Messi son dakikada gelen beraberliği kutlarken, Chueko’nun kutlamaları denetlemek üzere saha kenarına doğru koştuğu görüldü.

