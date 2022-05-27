Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde işi şansa bırakmıyor! Sinirbilimciler devrede…

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Liverpool'da farklı bir hazırlık var. İngiliz ekibi, Alman sinirbilimcilerinden gelen son teknoloji beyin sensörlerini devreye soktu...

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Premier Lig şampiyonluğunu Manchester City’ye kaptıran Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde de hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Real Madrid karşısında işini şansa bırakmamaya kararlı olan Jürgen Klopp, Alman sinirbilimcileri devreye soktu.

İngiliz ekibinin son antrenmanında futbolcuların kafasına takılan elektrotlarla, en kritik anlarda beyin kontrolüne ve penaltı atışları sırasında serin kanlı olmaya yardımcı olunması planlanıyor. İngilizler, son teknoloji beyin sensörleri sayesinde dev final öncesi zihinsel üstünlük kazanmayı hedefliyor.

“ÇOK FAYDASI OLDU”

Liverpool kaptanı Jordan Henderson, bu uygulamanın cumartesi günü oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinde fark yaratacağından emin. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Henderson, bu uygulamayı daha önce de yaptıklarını ve faydasını gördüklerini söyledi.

“Bütün sezon bizimle çalıştılar. Daha fazla antrenman yapmamıza ve serbest vuruşlar veya penaltılar gibi bireysel şeylere odaklanmamıza yardımcı oluyor. Bunun birçok kişiye faydası olduğunu hissediyorum ve umarım tekrar büyük bir fark yaratabilir.”

SİSTEMİN MANTIĞI

Liverpool’un Potsdam merkezli Neuro11 ile ortaklığı yeni sezon öncesi başlamıştı. Sistemin kurucu ortaklarından Dr Niklas Hausler, sistemin mantığını şu sözlerle açıklıyor:

“En iyi performansınızı gösterebildiğiniz zaman, bunun hakkında düşünmek zorunda değilsiniz. Herkesin zihni farklıdır. Böylece, Neuro11, antrenman sırasında beyin aktivitesini analiz ederek, her oyuncunun kendisi için neyin işe yaradığını belirlemesine yardımcı oluyor.”

İŞE YARADI MI?

Liverpool, daha önce basketbol, golf, dart ve okçulukta işe yarayan bu yöntemi uygulamaya başladığından beri duran toplarda Premier Lig’in en tehlikeli takımlarından biri haline geldi. Teknik Direktör Jürgen Klopp, “İnanılmaz bir etkisi oldu. Bu, bazı oyuncuları doğru zihin yapısına kavuşturmakla ilgili” diyerek sistemin faydasına dikkat çekti.

Hem Carabao Cup hem de FA Cup finallerini penaltılarla kazanan Liverpool, bu sezon duran toptan 19 gol attı.