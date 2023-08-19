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Liverpool, 10 kişi kalmasına rağmen Bournemouth’u 3-1 yendi

Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth'u ağırladı. Ev sahibi takım, Semenyo'nun erken golüne rağmen Diaz, Salah ve Jota'nın golleriyle galibiyeti garantiledi. Mac Allister'ın kırmızı kart görmesi, Merseyside ekibinin hızını kesmedi.

Sozcu.com.tr
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Liverpool, 10 kişi kalmasına rağmen Bournemouth’u 3-1 yendi

İngiltere Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Bournemouth’u konuk eden Liverpool, kötü başladığı maçı 10 kişi kalmasına rağmen 3-1’lik skorla galip tamamladı.

İlk 10 dakika içinde savunmada üst üste hatalar yapan Liverpool, 3. dakikada Antoine Semenyo’nun attığı golle 1-0 geriye düştü. Maçın 27. dakikasında Luis Diaz skora dengeyi getirirken, 36’da penaltı vuruşunu kaleci Neto’ya nişanlayan Mohamed Salah dönen topta hata yapmadı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

İlk yarıyı önde kapatan Liverpool, 58. dakikada Alexis Mac Allister’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ancak 62’de Diogo Jota’nın attığı golle durumu 3-1’e getiren Merseyside ekibi, sahadan bu skorla galip ayrılmayı başardı.

Liverpool bu sonuçla puanını 4’e yükseltirken Bournemouth 1 puanda kaldı.

Bournemouth İngiltere Liverpool Reuters
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