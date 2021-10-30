Liverpool Anfield’da fırsat tepti: 2-2
İngiltere Premier Lig 10. hafta karşılaşmasında Brighton'ı ağırlayan Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İngiltere Premier Lig’de geçtiğimiz hafta Manchester United’ı 5-0 yenen Liverpool, 10. hafta karşılaşmasında Brighton’ı konuk etti. Anfield Road’da oynanan maçın ilk bölümünde 2-0 öne geçen Liverpool, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak sürpriz bir sonuca imza attı.
Mücadelenin 4. dakikasında Jordan Henderson’ın golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 24. dakikada Sadio Mane ile farkı ikiye yükseltti. Maçın 35. dakikasında Mane’nin golü VAR’a takılırken, 41’de Enock Mwepu’nun golüyle Brighton soyunma odasına 2-1 geride girdi. Karşılaşmanın 65. dakikasında Leandro Trossard’ın attığı golle skor 2-2’ye gelirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Ligde ikinci sıradaki Liverpool bu sonuçla 22 puanda kalırken Brighton 16 puana yükseldi.