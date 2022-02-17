Liverpool avantajı kaptı! Inter’de Hakan Çalhanoğlu’nun şanssız gecesi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında oynadığı maçta Liverpool'a mağlup oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun bir topunun direkten döndüğü Inter-Liverpool maçı ilginç bir istatistiğe de sahne oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda Liverpool’u konuk etti. İlk yarısı Liverpool’un, ikinci yarıda Inter’in etkili olduğu karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazandı.

Maçta Hakan Çalhanoğlu’nun bir şutunda direk gole izin vermedi. 61. dakikada Edin Dzeko’nun bir golü ise ofsayta takıldı. İlginç bir istatistiğe sahne olan karşılaşmada kaleyi bulan iki şut ağlarla buluştu. Liverpool’un 13 şutta kaleye isabet ettirdiği iki şut gol olurken, Inter 9 şutta çerçeveyi bulamadı.

OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Oyuna 46. dakikada Diego Jota’nın yerine dahil olan Roberto Firmino’nun 75. dakikada kaydettiği gol, Liverpool’u öne geçirdi. Andrew Robertson’ın kullandığı kornerde ön direkte iyi bir kafa vuruşu yapan Firmino, maçtaki ilk isabetli şutu kaydedip, ağları havalandırmayı başardı.

Yediği gol sonrası oyundan düşen Inter, kalesinde çok geçmeden ikinci golü gördü. 83. dakikada kullanılan serbest vuruşta Robertson’ın ceza sahasına yaptığı orta sonrası oluşan karambolde top Mohamed Salah’ın önünde kaldı. Salah’ın gelişine yaptığı vuruş sonrası top ağlara gitti. Böylece maçtaki ikinci isabetli şut da gol oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN ŞUTU DİREĞE TAKILDI

İki takımın da savunma güvenliğini ön plana aldığı ilk yarı pozisyon açısında kısır geçti. Kaleye isabetli şutun atılmadığı ilk 45 dakikada gole en yakın pozisyon, Hakan Çalhanoğlu tarafından yaratıldı. Maçın 16. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda direk gole izin vermedi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Inter, ilk yarıda neredeyse hiç çıkarmadığı beklerini de hücuma dahil ederek, üst üste pozisyonlarla Liverpool kalesinde gol aradı. Dzeko’nun 61. dakikada ağlara gönderdiği vuruş, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Orta sahada üstünlüğü kaybeden Liverpool, 59. dakikada Diaz, Henderson ve Keita’yı oyuna alarak dengeyi kurmaya çalıştı.

DZEKO’NUN YANLIŞ TERCİHLERİ

Inter’in ikinci yarının başındaki baskısını kıran Liverpool, son yarım saatte tempoyu düşürdü. Inter ise Alexis Sanchez’i oyuna alarak hücumdaki etkinliğini arttırmaya çalıştı. Savunmanın arkasına atılan uzun paslarla Dzeko’yu ceza sahası içinde topla buluşturmayı başaran Inter, Boşnak yıldızın tercih yanlışları nedeniyle istediği sonucu alamadı.

İlk yarının hakimi olan Liverpool, ikinci yarıda etkili olamasa da kalesini savunduktan sonra duran toplardan kaydettiği gollerle İtalya’dan galip dönmeyi başardı. İkinci yarıdaki oyunuyla galibiyete yakın görünen Inter ise, Dzeko’nun kaleden çok pas verme tercihleri ve Liverpool’un duran top etkinliği nedeniyle yenilgiye razı oldu.