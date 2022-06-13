Liverpool, Darwin Nunez’i rekor tazeleyerek transfer etti

Liverpool, Benfica'nın 22 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez'i toplamda 100 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Uruguaylı golcü için ödenen miktar, Liverpool tarihinin en yüksek transferi oldu.

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Benfica’nın 22 yaşındaki forveti Darwin Nunez’i kadrosuna kattı. Portekiz kulübü, Nunez’i İngiliz devine 75 milyon Euro bonservis bedeli ve 25 milyon Euro bonuslarla verdiğini açıkladı.

2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Darwin Nunez haftada 120 bin Pound kazanacak.

Geçen sezon Benfica formasıyla çıktığı 41 maçta 34 gol atan Nunez, Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool eşleşmesindeki iki maçta da birer gol atmayı başardı.

REKOR TRANSFER

2017'de savunma oyuncusu Virgil van Dijk için Southampton'a 75 milyon sterlin ödeyen Liverpool, Nunez için verdiği 85 milyon sterlin ile en fazla bonservis bedeli ödediği transferi gerçekleştirdi.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Penarol'de başlayan Nunez, daha sonra İspanya ikinci liginden Almeria'ya transfer oldu. İspanya'da 16 gol attıktan sonra toplam 85 maçta 48 gol attığı Benfica'ya geçti.

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