Liverpool golcüsünü buldu: Darwin Nunez! Rekor transfer…

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool aradığı forveti buldu. Merseyside ekibi, Benfica'nın yıldızı Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için her konuda anlaşma sağladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere ve Portekiz’deki kaynaklara göre; Liverpool, Benfica’nın golcü forveti Darwin Nunez transferi konusunda son noktayı koydu.

Sadio Mane’nin bu sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mohamed Salah ve Roberto Firmino da sözleşmelerindeki son seneye giriyorlar. Hücum hattında dev bir yeniliğe hazırlanan Liverpool, Nunez’i ana transfer hedefi olarak belirlemişti. Avrupa futbolunun yeni yetenekleri arasında gösterilen 22 yaşındaki forvet, Portekiz ekibiyle 41 maçta 34 gol attığı sezonun ardından adından söz ettirmeyi başardı.

REKOR TRANSFER DARWIN NUNEZ

Atletico Madrid ve Manchester United’ın da ilgilendiği Nunez için 85 milyon sterlinlik bir teklif yapan Liverpool, anlaşma resmileştiği takdirde transfer rekoru kıracak. Portekiz gazetesi A Bola, Liverpool ve Nunez arasındaki görüşmelerde kesin olrak anlaşma sağlandığını yazarken, Liverpool ilk olarak 68 milyon sterlin ödeyeceği ve bu tutarın bonuslarla birlikte 85 milyon sterline yükseleceği belirtildi.

Uruguay Milli Takımı kampında olan Nunez’in, Klopp’un takımında oynamaya çoktan evet dediği, kulüplerin anlaşmasından sonra resmi imza atmak için İngiltere’ye geleceği öğrenildi.

2017’de savunma oyuncusu Virgil van Dijk için Southampton’a 75 milyon sterlin ödeyen Liverpool, Nunez için vereceği 85 milyon sterlin ile en fazla bonservis bedeli ödediği transferi gerçekleştirecek.

MANE MÜNİH YOLCUSU

Liverpool Sportif Direktörü Julian Ward, Nunez transferi için Benfica ile görüşmeler gerçekleştirirken Mane’ye gelen 30 milyon sterlinlik teklifi yetersiz bulduğunu Bayern Münih cephesine iletti.

Manchester City’nin Erling Haaland için ödediği 51 milyon sterlinlik bonservis bedelinin ardından, Liverpool da şampiyonluk yolunda kadrosuna önemli bir katkı yapmaya hazırlanıyor. Nunez’in çok yönlü bir oyuncu olması, Jürgen Klopp’un elini rahatlatacak. Yıldız golcü hem sol kanatta hem de santraforda oynayabiliyor ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde 6 gol attı. Bu gollerin ikisi çeyrek finalde Liverpool’a karşı atıldı.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Penarol’de başlayan Nunez, daha sonra İspanya ikinci liginden Almeria’ya transfer oldu. İspanya’da 16 gol attıktan sonra toplam 85 maçta 48 gol attığı Benfica’ya geçti.

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