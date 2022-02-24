Liverpool, Leeds United’a gol yağdırdı: 6-0

İngiltere Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Leeds United'ı ağırlayan Liverpool 6-0'lık galibiyetle lider Manchester City ile puan farkını üçe indirdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışındaki Liverpool, 26. haftada sahasında ağırladığı Leeds United’ı 6-0’lık skorla mağlup etti ve Manchester City’nin puan kaybettiği haftada önemli bir avantaj elde etti.

Maçtaki gol perdesini 15. dakikada penaltıdan Mohamed Salah açtı. Dakika 30’da Joel Matip skoru 2-0’a getirirken 35’de yine penaltı noktasına geçen Salah ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirleyen golü attı. Mücadelenin 80. ve 90+1. dakikalarında Sadio Mane’nin gollerle durumu 5-0’a taşırken, son sözü 90+3’te Virgil van Dijk söyledi ve Liverpool sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool bu sonuçla üst üste 9. resmi maçını kazanırken ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Leeds United’ın galibiyet hasreti ise 5 maça çıkmış oldu.