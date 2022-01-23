Liverpool, liderin puan kaybettiği haftada hata yapmadı

Liverpool, lider Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Crystal Palace'ı deplasmanda 3-1'le geçti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya geldi. Selhurst Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak lider Manchester City’yi takibini sürdürdü.

Hafta arasında Lig Kupası’nda finale yükselen Liverpool, Crystal Palace karşısında 8. dkaikada Virgil van Dijk’ın golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ilk golün de asistini yapan sol bek Robertson’un pasında skoru 2-0’a taşıyan golü kaydetti.

Ev sahibi ekip 55. dakikada Edouard’ın golüyle skoru 2-1 yapıp beraberlik için umutlansa da maça noktayı koyan isim 89. dakikada Fabinho oldu. Brezilyalı orta saha oyuncusu penaltıdan attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan Liverpool, Manchester City’nin iki puan kaybettiği haftada 48 puana yükselip farkı 9’a düşürdü. Crystal Palace ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

Liverpool, 10 Şubat’ta Leicester City’yi konuk edecek. Crystal Palace ise 9 Şubat’ta Norwich City ile deplasmanda karşılaşacak.