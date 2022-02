Liverpool maçında olay pozisyon! Kelleher’e kırmızı çıkmayınca…

Liverpool ile Cardiff City arasında oynanan FA Cup maçının ikinci yarısında olay yaratan bir karara imza atıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 46. dakikasında Cardiff City bir kontratak fırsatı yakaladı. Atılan uzun bir pasa hareketlenen Cardiff City’li Mark Harris, Liverpool yarı sahasında topu kapmak üzereyken kalesini terk eden Caoimhin Kelleher’in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi kaleci Kelleher’e doğrudan sarı kart verirken, VAR kontrolünden sonra da kartın rengi değişmedi.

Ancak topa dokunmak isterken rakibinin aşil tendonuna basan Kelleher’in direkt kırmızı kart görmesi gerektiği tartışmaları da beraberinde geldi. Bu pozisyondan birkaç dakika sonra üstünlük golünü atan Liverpool, mücadeleyi 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Ancak Kelleher’in kırmızı kart görmemesi tartışma yarattı.

Red card or not for Kelleher? pic.twitter.com/jmpYXVDUwB

— Swift Kicks (@realSwiftKicks) February 6, 2022