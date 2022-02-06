Liverpool maçında olay pozisyon! Kelleher’e kırmızı çıkmayınca…

Liverpool'un FA Cup'ta oynadığı Cardiff City karşılaşmasında tartışmalı bir karara imza atıldı. Liverpool kalecisi Caoimhin Kelleher'in rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmemesi gündeme oturdu.

Sozcu.com.tr

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Liverpool ile Cardiff City arasında oynanan FA Cup maçının ikinci yarısında olay yaratan bir karara imza atıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 46. dakikasında Cardiff City bir kontratak fırsatı yakaladı. Atılan uzun bir pasa hareketlenen Cardiff City’li Mark Harris, Liverpool yarı sahasında topu kapmak üzereyken kalesini terk eden Caoimhin Kelleher’in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi kaleci Kelleher’e doğrudan sarı kart verirken, VAR kontrolünden sonra da kartın rengi değişmedi.

Ancak topa dokunmak isterken rakibinin aşil tendonuna basan Kelleher’in direkt kırmızı kart görmesi gerektiği tartışmaları da beraberinde geldi. Bu pozisyondan birkaç dakika sonra üstünlük golünü atan Liverpool, mücadeleyi 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Ancak Kelleher’in kırmızı kart görmemesi tartışma yarattı.

Red card or not for Kelleher? pic.twitter.com/jmpYXVDUwB — Swift Kicks (@realSwiftKicks) February 6, 2022

Sosyal medyada yapılan bir yorumda, “Bu hakemler çürümüş. Kelleher son adam ve açık bir faul yapıyor. Kırmızı kart verilmeliydi ama Liverpool’u koruyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Ian Wright ise, hakemin kararını yanlış bulduğunu açıkladı. ITV’ye konuşan Wright, “Muhtemelen Konate kaleye yakın olduğu için bariz bir gol atma olasılığı olarak değerlendirmedi. Ancak bence hareketin kendisine bakmalılardı” dedi.