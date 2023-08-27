Liverpool, Newcastle United deplasmanında 10 kişi kaldıktan sonra Darwin Nunez’in golleriyle geri döndü
Liverpool, Newcastle United deplasmanında 1-0 geriye düştükten sonra 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kazandı. Liverpool'un gollerini 81'de ve 90+3'te Darwin Nunez kaydetti.
İngiltere Premier Lig 3. haftasında Newcastle United deplasmanına konuk olan Liverpool, 1-0 geriye düştükten sonra 10 kişi kaldığı maçı müthiş bir geri dönüşle 2-1 kazandı. Liverpool’da gecenin kahramanı Darwin Nunez oldu.
Maçın 25. dakikasında Trent Alexander Arnold’ın hatasını değerlendiren Anthony Gordon Newcastle United’ı 1-0 öne geçiren golü attı. Liverpool’un deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk tartışmalı bir kararla 28. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ilk yarı 1-0’lık skorla sona erdi.
DARWIN NUNEZ MUCİZESİ
İkinci yarıda Newcastle United ataklarına kontra hücumlarla yanıt vermeye çalışan Liverpool, 77. dakikada oyuna giren Darwin Nunez’in mucize performansıyla maçı çevirmeyi başardı.
Uruguaylı golcü 81’de beraberliği getirdi, 90+3’te Liverpool’u 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Liverpool bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7 yaptı. Newcastle United ise, 3 puanda kaldı.