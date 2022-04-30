Liverpool, Newcastle United maçında farkı kaçırdı: 0-1
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, Newcastle United'ı deplasmanda galibiyetle ayrılarak hata yapmazken, farklı bir galibiyeti kaçırdı.
İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City’yi takibini sürdüren Liverpool, Newcastle United deplasmanından istediği sonucu almayı bildi.
Maçın 19. dakikasında Naby Keita’nın şık golüyle 1-0’lık skorla galip gelen Liverpool, sayısız gol fırsatını değerlendiremeyince farklı bir galibiyet elde etme şansını kullanamadı. Newcastle United kalesine maç boyunca 24 şut çeken Liverpool, kalesinde sadece 4 şut gördü.
Yüzde 65 topla oynama yüzdesine sahip olan Jürgen Klopp’un öğrencileri, 82 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.