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Liverpool, Newcastle United maçında farkı kaçırdı: 0-1

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, Newcastle United'ı deplasmanda galibiyetle ayrılarak hata yapmazken, farklı bir galibiyeti kaçırdı.

Sozcu.com.tr
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Liverpool, Newcastle United maçında farkı kaçırdı: 0-1

İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City’yi takibini sürdüren Liverpool, Newcastle United deplasmanından istediği sonucu almayı bildi.

Maçın 19. dakikasında Naby Keita’nın şık golüyle 1-0’lık skorla galip gelen Liverpool, sayısız gol fırsatını değerlendiremeyince farklı bir galibiyet elde etme şansını kullanamadı. Newcastle United kalesine maç boyunca 24 şut çeken Liverpool, kalesinde sadece 4 şut gördü.

Yüzde 65 topla oynama yüzdesine sahip olan Jürgen Klopp’un öğrencileri, 82 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.