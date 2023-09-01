Liverpool, Suudi Arabistan’dan gelen çılgın Mohamed Salah teklifini reddetti

Suudi Profesyonel Ligi devi Al Ittihad, Mohamed Salah için göz kamaştıran bir teklif sundu. Ancak Liverpool'un cevabı sert oldu: Salah satılık değil! Anfield kulübü, yıldız oyuncunun geleceğine dair tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Liverpool, Mohamed Salah’ı kadrosuna katmak için Suudi Profesyonel Ligi’nden gelen sözlü teklifi reddetti.

Değeri 100 milyon Sterlin artı önemli eklentileri aşan teklif hiç dikkate alınmadı ve derhal geri çevrildi. Al Ittihad adına perşembe gecesi Liverpool yöneticisi Mike Gordon’a yapılan dostane bir telefon görüşmesi sırasında böyle bir yaklaşımda bulunulmuştu.

Ancak Anfield kulübü 31 yaşındaki oyuncunun satılık olmadığını ve dosyanın kapandığını yineledi.

Ancak bu görüş, güçlü ilgisini sürdürmesi beklenen Suudiler tarafından paylaşılmıyor.

Salah geçtiğimiz yaz üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme onu haftalık yaklaşık 350.000 Sterlin ile Liverpool tarihinin en çok kazanan oyuncusu yaptı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool adına tüm müsabakalarda 30 gol atan Salah, kısa süre önce menajer Jurgen Klopp tarafından kulübün kaptanları arasına terfi ettirildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla üç kez sahaya çıkan Salah, geçtiğimiz ay Bournemouth karşısında alınan galibiyette gol attı.

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