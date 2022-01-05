Liverpool tesisleri karantinaya aldı!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takım içinde artan corona virüsü vakalarından dolayı geçici süreliğine antrenman tesislerini kapadı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz ekibi Liverpool’da corona virüsü etkisi devam ediyor. Son yapılan corona virüsü test sonuçlarında pozitif vakaların artmasının ardından Liverpool antrenman tesislerinin 48 saat süreyle geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Son olarak Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’un yardımcısı Pep Lijnders’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Arsenal maçı öncesi düzenlenmesi gereken basın toplantısı da iptal edildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü pozitif çıkanların dışında yeni vakalar olduğu ifade edildi. Lijnders’in yanı sıra Liverpool teknik ekibinde vaka sayısının bir hayli arttığı öğrenildi.

ERTELEME OLABİLİR

Açıklamada ayrıca, Arsenal ile İngiltere Lig Kupası’nda oynanacak maçın ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunulduğu ve sonucun beklendiği belirtildi. Liverpool’dan yapılan duyuruda, “Perşembe günkü maçtan önce durumun düzelmemesi ve daha da kötüleşme olasılığı nedeniyle, fikstürün yeniden planlanmasını istemeyi hem ihtiyatlı hem de makul buluyoruz” denildi.