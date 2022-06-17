Liverpool ve Bayern Münih Sadio Mane için el sıkıştı!

Liverpool'dan ayrılacağını daha önce açıklayan Sadio Mane'nin Alman devi Bayern Münih'e transferi noktalandı. Liverpool'daki 6 yıllık kariyerine son verme kararı alan Mane, uzun görüşmeler sonucunda Bayern Münih'e transfer olmak için bavulunu hazırlamaya başladı...

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen Senegalli Sadio Mane, bu sezondan itibaren Bayern Münih için mücadele edecek.

Alman devinin 25 milyon sterlin ve 30 milyon sterlinlik ilk iki teklifini reddeden Liverpool, fiyatın artırılmasını istedi. Sky Almanya’ya göre, Bayern Münih 30 yaşındaki futbolcu için 27.5 milyon sterlin peşin ve 7.5 milyon sterlin bonus ödemeyi kabul edince anlaşma sağlandı.

Altı yıl boyunca Anfield Road’da top koşturan Mane, 269 maçta 120 gollük unutulmaz kariyerine nokta koymuş oldu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Bayern ile Mane’nin 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

İNGİLTERE’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Liverpool’lu mevkidaşı Julian Ward ile görüşmek için İngiltere’ye giden Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, yüz yüze gerçekleştirilen görüşme sonucunda İngiliz ekibiyle ortak noktada buluşmayı başardı.

2016’da Southampton’dan transfer edilen ve 3 yıl sonra Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finali kazanan Mane, daha sonra FA Cup ve Lig Kupası’nı koleksiyonuna eklemeden önce Premier Lig şampiyonluğunda da önemli rol oynadı.