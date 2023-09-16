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Liverpool’dan 3 gollü geri dönüş

Liverpool ilk yarıda geriye düştüğü maçta Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 yendi.

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Liverpool’dan 3 gollü geri dönüş

İngiltere Premier Lig’de oynanan maçta Liverpool, geriye düştüğü maçta Wolverhampton’ı 3-1 mağlup etti.

Liverpool’a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Cody Gakpo, 85. dakikada Andrew Robertson ve 90+1. dakikada Hugo Bueno (kendi kalesine) atarken, ev sahibi ekibin tek golü 7. dakikada Hee-chan Hwang’da geldi.

“Kırmızılar”ın iki golünün asistini de Mısırlı yıldız Muhammed Salah yaptı.

Liverpool, maç fazlası ve 13 puanla liderliğe yükselirken, Wolverhampton beşinci maçında dördüncü yenilgisini aldı. (AA)

İngiltere Liverpool
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