Liverpool’un ‘dört kupa’ hayali Manchester City’den geçiyor…

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Liverpool, sezonu dört kupa ile bitirerek eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atmak istiyor. Caraboa Cup'ı kazanan Liverpool, Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Liverpool'un her kulvarda en güçlü rakibi ise, Pep Guardiola'lı Manchester City...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Liverpool’un eski efsaneleri, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen eski takımının ‘dört kupa’ hedefini ‘imkansız’ olarak nitelendirdi.

Çeyrek final rövanş maçında Benfica ile 3-3 berabere kalan Liverpool, deplasmandaki ilk maçta aldığı 3-1’lik galibiyet sayesinde toplamda 6-4’lük üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdırmayı başardı. Şubat ayında Caraboa Cup’ı kazanan ‘Kırmızılar’, Cumartesi günü FA Cup’ta finale yükselmek için Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Wembley’de oynanacak maçın yanı sıra Premier Lig’de de City ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Liverpool, dört kulvarda şampiyonluk hedefleyerek tarihi bir başarının peşinden koşuyor…

“DÜRÜST OLALIM…”

BT Sport’ta yorumculuk yapan Steve McManaman, “Dürüst olalım, Liverpool’un dörtte dört yapması neredeyse imkansız olacak, çünkü çok fazla yorulacaklar. Elbette kazanmak istiyorlar ama bu imkansıza yakın. Çünkü her zaman kusursuz ve mükemmel olmak zorundalar. Elde bir kupaları var ve her şeyi doğru yapıyorlar. Hafta sonu FA Cup yarı final, Şampiyonlar Ligi yarı finali ve ligde de kritik haftalar geliyor. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde favoriler ve finale yükselebilirler. Sezon sonunu dört gözle bekliyorlar” dedi.

LIVERPOOL’UN ZORLU FİKSTÜRÜ

Anfield’da 10 yıldan fazla forma giyen McManaman’ın düşüncelerine, eski İngiliz futbolcu Peter Crouch’tan da destek geldi. Liverpool’un eski forveti, “City puan kaybetmeyecek, Liverpool’un ligdeki işi zor. Manchester United ve Everton maçları kritik. Newcastle ve Tottenham da eski formlarına döndü. Kalan maçları City’ninkilerden daha zor ama kazandıkları bir kupa zaten var” ifadelerini kullandı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında 27 Nisan’da Villarreal’i ağırlayacak. Ardından 4 Mayıs’ta İspanya’da rövanş karşılaşması oynanacak. Öte yandan Premier Lig ve FA Cup’ta Manchester City ile kıyasıya bir yarış içine giren Liverpool Villarreal’i elerse ve Manchester City de Real Madrid’i saf dışı bırakırsa, iki ekip Şampiyonlar Ligi finalinde de kozlarını paylaşacak.

Liverpool gelecek 30 gün içinde oynayacağı maçlar şöyle:

Manchester United (E)

Everton (E)

Villarreal (E)

Newcastle United (D)

Villarreal (D)

Tottenham (E)

Aston Villa (D)

Southampton (D)

“VILLARREAL’İ HAFİFE ALMAMALILAR”

Bir diğer eski Liverpool’lu Michael Owen Liverpool’u Unai Emery’li Villarreal’i hafife almamaları konusunda uyardı ve şu ifadeleri kullandı: “O olağanüstü bir menajer. Arsenal’deyken birçok yorumcu ve basın tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Ancak neredeyse her Avrupa kupası müsabakasında olağanüstü bir yönetici olduğunu ve nasıl kazanılacağını bildiğini gösterdi.”

İlginizi Çekebilir Atletico Madrid yıkıldı, Manchester City turladı! Benfica Liverpool'u sarstı deviremedi...