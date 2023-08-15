Liverpool’un eski yıldızı Fabinho’yu şaşkına çeviren hediye

Liverpool'un eski yıldızı Fabinho, Al-Ittihad formasıyla Suudi Arabistan'daki ilk maçında göz doldurduktan sonra coşkulu bir taraftar tarafından kendisine verilen tuhaf hediye sonrası ne yapacağını şaşırdı.

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Suudi Arabistan Pro League ekiplerinden Al Ittihad’a transfer olan Liverpool’un eski yıldızı Fabinho, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta etkileyici bir performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, maçın ardından ise bir taraftar ile arasında yaşananlar nedeniyle şaşkınlık, sevinç ve panik duygularını peş peşe yaşadı.

Al-İttihad’ın 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Fabinho ile bir taraftar arasında yaşanan hediyeleşme, ilginç anlara sahne oldu. Maç sonrası stadyumdan ayrılırken bir taraftar tarafından durdurulan Fabinho, kendisine hediye edilen oldukça pahalı saat sonrası önce şaşkınlık yaşadı.

İlk şoku atlattıktan sonra aldığı saat nedeniyle oldukça mutlu görünen Fabinho, taraftara birçok kez kez teşekkür ettikten sonra, takım otobüsüne doğru yürümek istedi. Taraftarın bileğine tam oturtamadığı saat, Fabinho hareket eder etmez yere düştü. Saatin yere düşmesi nedeniyle bir an büyük panik yaşayan Brezilyalı yıldız, pahalı hediyesinin hala çalıştığını görünce rahat bir nefes aldı.

Fabinho, daha sonra oldukça mutlu bir şekilde takım otobüsüne gitti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 31 Temmuz 2023 tarihinde ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu transfer için Liverpool'a 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Al Ittihad, 29 yaşındaki futbolcuyla da senelik 25 milyon Euro’luk bir anlaşma yapmıştı.