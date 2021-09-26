Londra derbisinde kazanan Arsenal! Tottenham kâbusu sürüyor: 3-1

İngiltere Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Tottenham'ı ağırlayan Arsenal, Londra derbisini 3-1'lik skorla kazanarak yükselişini sürdürdü. Tottenham ise, üst üste üçüncü maçını da kaybetti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig 6. haftasında oynanan Londra derbisini Arsenal kazandı. Sahasında Tottenham’ı konuk eden Arsenal, ilk yarıda attığı gollerle güçlü rakibini devirdi ve son haftalardaki iyi performansını sürdürdü. Tottenham ise, kötü gidişata ‘dur’ diyemedi.

Maçın 12. dakikasında Emile Smith Rowe ile öne geçen Arsenal, 27’de Pierre Emerick Aubameyang ile skoru 2-0’a taşıdı. Üst üste gollerle Tottenham’ı oyundan düşüren Arsenal, 34’te Bukayo Saka ile skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarı uzun süre farkı azaltmaya çalışan Tottenham, 79’da Heung Min Son ile aradığı golü bulsa da sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.

Bu sonuçla üst üste üçüncü maçını kazanan Arsenal 9 puana ulaşarak, üst üste üçüncü maçını kaybeden Tottenham’la puanlarını eşitledi. Arsenal bir sonraki maçında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Tottenham ise, Avrupa Ligi’nde Mura ile oynayacağı maçtan sonra ligde Aston Villa’yı konuk edecek.