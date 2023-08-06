Los Cabos Açık’ı Yunan tenisçi Tsitsipas kazandı

Dünya 5 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Los Cabos Açık turnuvasında kupaya uzandı.

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Meksika’nın Los Cabos bölgesinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, Tsitsipas ile dünya 19 numarası Avustralyalı Alex de Minaur karşılaştı. Tsitsipas, 1 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek bu yıl ilk kupasına ulaştı. De Minaur ile oynadığı maçlardaki galibiyet ve yenilgisizlik serisini 10’a çıkaran Tsitsipas, kariyerinin 10’uncu ATP Turu zaferini de yaşadı.

Generali Açık’ı Baez kazandı

Avusturya’nın Kitzbühel kasabasının ev sahipliği yaptığı ATP 250 serisi organizasyonu Generali Açık’ın tek erkekler finalinde ise dünya 72 numarası Arjantinli Sebastian Baez, Avusturyalı Dominic Thiem’i 6-3 ve 6-1’lik setlerin ardından 2-0’la geçerek şampiyon oldu.

Arjantinli Baez, kariyerinin üçüncü ATP Turu kupasını kaldırdı. (AA)