Luis Rubiales hakkında soruşturma başlatıldı

FIFA, 2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında kupa töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'ya yönelik uygunsuz hareketinden dolayı İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattı.

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya, İngiltere’yi 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı. Kupa töreninde ise federasyon başkanı Luis Rubiales, takımın forvet oyuncusu Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpmüştü.

Bu eylem İspanya ve birçok ülkede çok ses getirirken başkan Rubiales’e tepkiler de çığ gibi büyümüştü. Konu hakkında soruşturma başlatan FIFA’nın, Rubiales’in eylemlerinin disiplin kurallarını ihlal edip etmediğine bakacağı kaydedildi.

Finalden bir gün sonra eyleminden dolayı özür dileyen Rubiales, yaptığı açıklamada, “Tamamıyla hatalıydım” diye konuşmuştu.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, özrün “Yeterli olmadığını” savunmuştu. (DHA)