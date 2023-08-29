Luis Rubiales’e cinsel saldırı soruşturması

İspanya'da Luis Rubiales'in futbolcu Jenni Hermoso'ya karşı yaptığı harekete tepkiler artarak devam ediyor. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Bölge Başkanları'nın istifasını istediği Rubiales ile ilgili cinsel saldırı soruşturması başlatıldı.

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İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Bölge Başkanları, dün yaptıkları yazılı açıklamada Federasyon Başkanı Luis Rubiales’in istifasını istedi. İspanyol savcılar ise Rubiales’in Hermoso’yu istenmeyen öpücüğünün cinsel saldırı teşkil edip edemeyeceği konusunda bir ön soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı günlük basın toplantısında konuyla ilgili gelen soru üzerine “Birini dudaklarından öpmemek ne kadar zor? Doğru değil mi? Sporda hala kritik bir cinsiyetçilik sorunu var. İspanyol yetkililerin ve İspanyol Hükümeti’nin bu konuyu tüm kadın sporcuların haklarına saygılı bir şekilde ele almasını umuyoruz” dedi.

Dujarric ayrıca “Burada gördüğümüz kadarıyla herhangi bir şeyin rızaya dayalı olduğuna dair bir belirti göremiyorum” dedi.

“KARŞILIKLI RIZA VAR” DEMİŞTİ

Başkan Rubiales, geçen hafta kadın futbolcu Jenni Hermoso’ya Dünya Kupası Finali’nde uygunsuz davranışta bulunmuş, gelen eleştiriler sonrasında Rubiales hareketinin karşılıklı rıza ile olduğunu beyan ederek görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Hermoso dahil 81 futbolcu, Rubiales görevinden istifa etmemesi halinde milli takımda yer almayacaklarını vurgulayıp boykot kararı almıştı.

FIFA, hakkında yürütülen soruşturma sırasında Rubialese 90 gün boyunca görevden uzaklaştırma cezası vermesini takiben İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Bölge Başkanları yazılı açıklama yaptı.

RFEF’in resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“RFEF’in Bölgesel ve Yerel Federasyonlar Başkanları Komisyonu toplantısı tamamlandıktan sonra, aşağıdaki kararlar futbol ve toplum dünyasına oybirliğiyle duyurulur.

İspanyol futbolunun imajını ciddi şekilde zedeleyen son olaylar ve kabul edilemez davranışların ardından başkanlar, Sayın Luis Rubiales’in derhal RFEF başkanlığından istifasını sunmasını talep ediyor. ” (DHA)