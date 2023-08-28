Luis Rubiales’in annesi açlık grevine başladı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesi, kendisini bir kiliseye kapatarak açlık grevine başladı.

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İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, İspanya A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 20 Ağustos’ta Sidney’de Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından ödül töreninde futbolcu Jenni Hermoso’yu rızası dışında dudağından öptüğü için FIFA tarafından tüm müsabakalar için 90 günlük men cezasına çarptırılmıştı.

Luis Rubiales’in annesi Angeles Bejar, kendisini bir kiliseye kapatarak açlık grevine başladı. EFE haber ajansının haberine göre, federasyon başkanının annesi Angeles Bejar, grevinin “Oğluna karşı onun hak etmediği bir şeyden ötürü yürütülen insanlık dışı ve kanlı ava bir çözüm bulunana kadar” süreceğini söyledi.

Bejar, İspanya’nın güneyindeki Motril’de bulunan Divina Pastora kilisesinde, rahip ayrıldıktan sonra kız kardeşiyle birlikte kalıyordu.

HAREKETİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dünya Şampiyonu olan İspanya A Milli Kadın Futbol Takımı’nın şampiyonluk kutlamalarındaki hareketlerinden dolayı gelen baskılara rağmen istifa etmeyeceğini açıklayan Luis Rubiales, İspanya’da sert tepkiyle karşılaşmıştı.

Birçok kesimden sert eleştirilere neden olan olay sonrası İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro) yazılı açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticilerinin görevden alınana kadar İspanya Milli Futbol Takımı’nda oynamayacaklarını duyurmuştu. Futpro, açıklamasında 81 futbolcunun isimleriyle birlikte “Mevcut liderlerin devam etmesi halinde bu mektubu imzalayan hiçbir oyuncunun, Milli Takımda oynamayacaklarını belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

FIFA, 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Luis Rubiales’e kendisi veya üçüncü şahıslar aracılığıyla, İspanyol milli futbol takımının profesyonel oyuncusu Jennifer Hermoso veya yakın çevresi ile temas kurmaktan veya temas kurmaya teşebbüs etmekten kaçınma talimatı verdi.

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