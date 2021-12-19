Luis Suarez Diego Simeone’ye öfke kustu: ‘B….n herif’

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Luis Suarez, Sevilla'ya 2-1 yenildikleri maçta oyundan çıkınca hocası Diego Simeone'ye patladı. Uruguaylı futbolcunun ekranlara yansıyan sözleri İspanya basınında yer aldı.

Sozcu.com.tr

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La Liga’da kötü günler geçiren Atletico Madrid, Sevilla deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılarak ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve lider Real Madrid’le arasındaki puan farkı 13’e yükseldi. Lucas Ocampos’un 88. dakikada attığı golle sahadan mağlup ayrılan Atletico Madrid’de, yıldız futbolcu Luis Suarez ve Teknik Direktör Diego Simeone arasındaki sürtüşmenin boyutu da gittikçe artıyor.

Karşılaşmanın 1-1’lik beraberlike devam ettiği sırada 57. dakikada oyundan alınan Uruguaylı golcü, hocasının bu kararı nedeniyle şaşkına döndü. Kazanması gereken maçın son yarım saatinde Suarez gibi bir oyuncunun kenara alınması normal bir durum değil. Ancak Arjantinli teknik adam yıldız forvetini oyundan almayı tercih etti. Ve sonrasında Suarez’in tepkisiyle karşılaştı.

“B….N HERİF, HEP AYNI”

Saha kenarına gelirken “B….n herif, hep aynı şeyi yapıyor” diye mırıldanması ekranlara yanısdı. Daha sonra yedek kulübesine gelen Suarez çoraplarını fırlattı ve eliyle yüzünü kapattı. Gerçek şu ki, Uruguaylı son 10 maçında sadece 1 gol attı ve sonuncusu Valencia ile 3-3 berabere kaldıkları maçtaydı.

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