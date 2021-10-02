Luis Suarez’den bir yıl sonra gelen intikam! Gol sonrası olay gönderme

Barcelona'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Luiz Suarez, bir yıl sonra eski takımının ağlarını havalandırdı. Luis Suarez, attığı gol sonrası Barcelona cephesine gönderme yaptı.

Sozcu.com.tr

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Barcelona’ya 2014 yılında transfer olan, 6 yıl formasını giydiği Katalan ekibinde kazanmadık başarı bırakmayan Luis Suarez, 2020 sezonunun başında takımdan tartışma yaratan bir şekilde gönderilmişti.

O dönem Barcelona’nın başına geçen Ronald Koeman, Luiz Suarez’i telefonla arayarak kendisini takımda düşünmediğini söylemişti. Kadro dışı bırakılan Luiz Suarez, bir süre takımdan ayrı tek başına antrenman yapmak zorunda kalmıştı. Yıldız futbolcuya Koeman tarafından gösterilen bu yaklaşım, başta Lionel Messi olmak üzere birçok futbolcunun tepkisini çekmişti.

BARCELONA’YA KARŞI İKİNCİ KEZ SAHADA

Atletico Madrid, Luiz Suarez’i 2020 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Atletico Madrid’deki ilk yılında şampiyonluk yaşayan Luis Suarez, Barcelona’dan gönderilmesinden bir yıl sonra, eski takımının ağlarını havalandırmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Barcelona ile oynanan ilk maçta corona virüsüne yakalandığı için görev yapamayan, Nou Camp’ta oynanan ve 0-0 berabere biten maçta ise 90 dakika oynamıştı. 2021-2022 sezonunda La Liga’nın 8. haftasında Atletico Madrid, Barcelona’yı sahasında konuk etti.

GOLÜNÜ ATTI, MESAJINI GÖNDERDİ

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Luis Suarez, 44. dakikada ağları havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetti. Kaleci Marc-Andre ter Stegen ile karşı karşıya kalan Uruguaylı golcü, yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Atletico Madrid, Thomas Lemar’ın 23. dakikada ve Luis Suarez’in 44. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Bu golün ardından Luis Suarez, Barcelona’dan ayrılmasına neden olan ve bunu telefonla kendisine bildiren eski teknik direktörü Ronald Koeman’a gönderme yapmaktan geri durmadı. Eliyle ‘Telefon’ işareti yapan Luis Suarez, bir yıl aranın ardından aldığı intikam sonrası mesajını da göndermiş oldu.

Golcü futbolcunun gol sevinci, dünya basınında geniş yer buldu.

“O GÜNLERİ UNUTMADIM”

Luis Suarez, Barcelona ile oynanan maç öncesi RTVE’ye yaptığı açıklamada “Barcelona’da oynadığım dönemde, beni hor gördüler ve beni sinirlendirmek için tek başıma antrenman yaptırdılar. Buna rağmen profesyonelliğimi hiç bozmadım ama o günleri de unutmadım” demişti.