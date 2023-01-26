Lyon’dan Chelsea’ye, Malo Gusto resti! İki katını istediler…

Chelsea'nin transfer etmek istediği 19 yaşındaki Malo Gusto'ya, Lyon freni. İngiliz devinin her konuda anlaştığı genç futbolcu, Lyon'un talep ettiği bonservis bedelinin ödenmemesi halinde Chelsea'ye transfer olamayacak.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen sağ bek Malo Gusto’nun, Chelsea’ye transferi şimdilik askıya alındı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, genç savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalacağını resmen duyurdu.

“Lyon’un büyük yeteneklerinden biri olan Malo Gusto’nun 30 Haziran 2023’e kadar Lyon’da oynamaya devam edeceğini açıklamaktan mutluluk duyuyorum” diyen Aulas, yetersiz bulduğu Chelsea’nin teklifini reddettiğini açıkladı.

CHELSEA 20 MİLYON VERDİ AMA…

Chelsea, Fransız U21 savunmacısı için 20 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu ancak, Lyon bunu reddetti. Fransız kulübü, genç futbolcu için 40 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli talep ediyor.

MALO GUSTO’NUN HAYALİ CHELSEA

19 yaşındaki Gusto’nun Lyon ile olan sözleşmesi Haziran 2024’te sona eriyor. Londra ekibinin 6,5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Gusto, İngiliz ekibine transfer olmak istiyor. Lyon Başkanı Aulas’ın, Chelsea’nin teklifini yükseltmesi halinde Gusto’nun transferine onay vereceği öğrenildi.

Gusto, Lyon ile şimdiye kadar 47 resmi maçta forma giydi. Hızı ve isabetli ortalarıyla dikkat çeken sağ bek, Fransa A Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın da yakın takibinde.