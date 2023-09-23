Manchester City 10 kişiyle kazandı
Manchester City, 10 kişi kaldığı maçta Nottingham Forest'ı mağlup ederek, ligde yoluna kayıpsız devam etti.
İngiltere Premier Lig’de Manchester City, sahasında Nottingham Forest’ı 2-0 yenerek 6’da 6 yaptı.
Premier Lig’in 6. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı’nda Nottingham Forest’ı ağırladı. Ev sahibi takım, 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland’ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti. City’de Rodri, 46. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Manchester City, puanını 18’e çıkararak liderliğini sürdürdü. Nottingham Forest ise 7 puanda kaldı. (AA)