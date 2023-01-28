Manchester City, Arsenal’i FA Cup’ta eledi
FA Cup 4. tur karşılaşmasında Arsenal'i konuk eden Manchester City, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi.
İngiltere Federasyon Kupası’nda Manchester City, sahasında Arsenal’ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Etihad Stadı’nda Manchester City ile Arsenal’ın karşılaştığı 4. tur maçının ilk devresi, golsüz sona erdi.
Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan Nathan Ake, Manchester City’yi 1-0’lık galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla Manchester City, adını 5. tura yazdıran takım oldu. (AA)