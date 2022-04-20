Manchester City, Brighton maçında sonradan açıldı: 3-0

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, sahasında ağırladığı Brighton'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek hata yapmadı ve zirvedeki yerini korudu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de son haftalara girilirken Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşayan Manchester City, Brighton karşısında ilk yarıda zorlandı ancak ikinci yarıda rahat bir nefes aldı.

İlk 45 dakikada aradığı golü bulamayan Pep Guardiola’nın öğrencileri, 53’te Riyad Mahrez, 65’te Phil Foden ve 82’de Bernardo Silva’nın golleriyle sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

FA Cup yarı finalinde Liverpool’a yenilerek kupaya veda eden Manchester City, Brighton karşısında aldığı galibiyetle puanını 77 yaptı ve rakibinin 1 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Manchester City ligde üç gün sonra, kümede kalma mücadelesi veren Watford’u ağırlayacak.