Manchester City, Club Brugge’e acımadı: 1-5

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Club Brugge'e konuk olan Manchester City, Belçika deplasmanından farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden Manchester City, A Grubu üçüncü maçında Club Brugge deplasmanına konuk oldu. İlk iki maçından 4 puan çıkartan ve grupta iddialı bir konuma gelen Belçika ekibi, İngiliz devi karşısında direnemedi ve sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester City, 30. dakikada Joao Cancelo’nun golüyle 1-0 öne geçerken 43’te Riyad Mahrez’in penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi. İkinci yarıya golle başlayan İngiliz ekibi, 53’te Kyle Walker ile skoru 3-0’a taşıdı. Maçın 65. dakikasında oyuna giren Manchester City’nin 19 yaşındaki futbolcusu Cole Palmer, 2 dakika sonra ağları sarsarak durumu 4-0 yapan isim oldu.

Manchester City’nin hücum gücü karşısında çaresiz kalan Club Brugge, 81. dakikada Hans Vanaken ile farkı 3’e indirse de, Riyad Mahraz 84’te attığı golle maçın sonucunu 5-1 olarak belirledi. Manchester City bu sonuçla puanını 6 yaparken, Club Brugge ise, 4 puanda kaldı.